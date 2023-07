Unfall in Oberveischede – Zwei Männer werden schwer verletzt

Oberveischede. Auf der Oberveischeder Straße (B55) ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Männer schwer verletzt. Straße gesperrt.

Auf der Oberveischeder Straße ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: Kai Osthoff

Bei einem Verkehrsunfall auf der Oberveischeder Straße (B55) in Olpe-Oberveischede sind am Freitagabend gegen 18.14 Uhr zwei Männer schwer verletzt worden. Die Landstraße ist derzeit komplett gesperrt. Neben der Bergungsarbeiten der beiden Unfallwagen muss auch noch die Fahrbahn mit einer sperren Kehrmaschine gereinigt werden. Grund sind ausgelaufene Betriebsstoffe, die in Verbindung mit Regen eine gefährliche Mischung ausmachen. Zuvor hatte die Feuerwehr bereits die Betriebsstoffe mittels Ölbindemitteln abgestreut.

Zudem wurde durch die ehrenamtlichen Kräfte der Einheit Olpe und Oberveischede die Bundesstraße komplett gesperrt. Speziell in erster Hilfe ausgebildete Ersthelfer, so genannte First-Responder, die bei speziellen Einsatzstichworten mit ausrücken, hatten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die beiden Männer gekümmert. Die waren kurz nach dem Unfall schon von Ersthelfern betreut worden. Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort, war es zu dem Unfall folgendermaßen gekommen. Ein 80-jähriger BMW-Fahrer aus Lennestadt stand auf einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand und wollte auf der Fahrbahn wenden um danach in Richtung Oberveischede zu fahren.

Zu diesem Zeitpunkt kam ein 38-jähriger Mann aus Bad Fredeburg von Oberveischede kommend und fuhr auf dem zweiten Fahrstreifen in Richtung des Ortsteils Griesemert. In der Mitte der Fahrbahn stießen die beiden Autos zusammen und wurden durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert. Dabei zogen sich die beiden Männer schwerere Verletzungen zu.

