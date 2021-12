Aufgefahren Unfall in Olpe: 18-Jähriger kracht mit Auto in Vordermann

Olpe. Bei einem Auffahrunfall in Olpe ist ein 18 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Er krachte mit seinem Wagen in ein Gespann mit Anhänger.

Erhebliche Verkehrsbedingungen sind am Mittwochvormittag durch einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54 zwischen Olpe und Oberveischeide entstanden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Lennestadt wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Wie die Polizei erklärte, war er vermutlich ungebremst auf ein Gespann mit Anhänger aufgefahren, dessen 71-jähriger Fahrer aus Quakenbrück verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr „Rother Stein“ anhalten musste.

+++ Corona-News aus dem Kreis Olpe: Ein Viertel der Infizierten sind Schüler +++

Durch die Wucht des Aufpralls schob der Wagen das 18-Jährigen das Anhängergespann noch rund 60 Meter weiter. Erst im Kreisverkehr kam der Wagen zum Stillstand. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Bei dem Gespann mit Anhänger gestaltete sich die Bergung besonders schwierig. Die Deichsel hatte sich in den Pkw geschoben und so stark verkeilt, dass die Seilwinde des Abschleppwagens an seine Grenzen stieß.

An der Bergung war auch die Feuerwehr aus Oberveischede beteiligt, die schließlich die Deichsel vom Anhänger entfernte. Außerdem stellten sie an der Unfallstelle den Brandschutz sicher und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Dabei halfen auch einige Mitarbeiter eines nahegelegenen Abfallentsorgungsunternehmen, die durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden waren. Mitarbeiter des Landesbetrieb Straßen NRW kümmerten sich um die weitere Reinigung der Fahrbahn.

