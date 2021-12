Blaulicht Unfall in Olpe: 42-Jährige fährt einen Fußgänger an

Olpe. Eine 42-jährige Autofahrerin hat in Olpe einen 65-jährigen Fußgänger übersehen. Der Mann stürzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstag, 11. Dezember, hat sich gegen 14.25 Uhr auf der „Franziskanerstraße“ in Fahrtrichtung „Bruchstraße“ in Olpe ein Verkehrsunfall zwischen einem 65-jährigen Fußgänger und einem Pkw ereignet. Zunächst befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Pkw die Straße in Richtung „Bruchstraße“.

In Höhe der Fußgängerquerung „Franziskanerstraße / Bahnhofstraße“ querte zeitgleich ein Fußgänger die Straße. Dies nahm die 42-Jährige zu spät wahr und fuhr den 65-Jährigen an. Dieser stürzte zunächst auf die Motorhaube und fiel dann zu Boden. Ein Rettungswagenteam brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

