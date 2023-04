Unfall in Olpe: 52-Jähriger fährt über Rot – Auto kippt um

Ein Autounfall in Olpe-Saßmicke hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Saßmicke. Ein 52-jähriger Mudersbacher ist mit in seinem Ford-Transit in Saßmicke offenbar über Rot gefahren. Es kommt zum Unfall, der Transit kippt um.

Ein Autounfall in Saßmicke hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zwei Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeug nach ersten Angaben der Polizei wahrscheinlich leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Wie die Polizei vor Ort gegenüber dieser Zeitung erklärte, war ein 52-jähriger Mudersbacher in einem Ford-Transit auf der Koblenzer Straße aus Richtung Olpe gekommen. An der Kreuzung wollte er nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen und missachtete dabei wohl das Rotlicht der Ampel.

+++ Lesen Sie hier: Radfahrer in Wenden sollen jetzt einen Riesenumweg fahren +++

Ein Autounfall in Olpe-Saßmicke hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Foto: Kai Osthoff

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 77-jähriger Wendener mit einem VW Golf von Wenden in Richtung Olpe. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei schaukelte sich der Transit auf und kippte auf die Fahrerseite. Erst nach einigen Metern blieb der Wagen auf der Straße liegen. Da beide Unfallwagen nicht mehr fahrbereit waren, wurde ein Abschleppunternehmen für die Bergung beauftragt. Während des Einsatzes kam es auf der Koblenzer Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe