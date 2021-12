Unfall in Olpe: Auto gerät unter Lkw: Frau wird verletzt

Olpe. Eine Frau gerät bei einem Unfall mit ihrem Auto seitlich unter einen Sattelzug. Dabei wird die 55-jährige Fahrerin verletzt.

Am Montag, 13. Dezember, hat sich gegen 11.30 Uhr auf der K 14 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 55-Jährige verletzt wurde. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Kreisstraße in Richtung Stade. In einer Rechtskurve kam ihr ein Lkw mit Auflieger entgegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, da der Auflieger zu weit in den Gegenverkehr ausschwenkte.

+++ Einbruch mit einer Axt: Tätersuche in Lennestadt +++

Der Pkw geriet dabei seitlich unter den Sattelzug. Durch den Zusammenstoß wurde die 55-Jährige verletzt. Sie wurde vor Ort durch ein Rettungswagenteam behandelt und wollte sich im Anschluss eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Der Auflieger wurde gering beschädigt. Zudem erhoben die Einsatzkräfte eine Sicherheitsleistung von dem 46-jährigen Lkw-Fahrer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe