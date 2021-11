Blaulicht Unfall in Olpe: Auto überschlägt sich auf B 55 mehrfach

Olpe. Ein 19-Jähriger hat auf der B 55 bei Olpe die Kontrolle über sein Auto verloren und sich mehrfach überschlagen. Er konnte sich selbst befreien.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall auf die B 55 in Olpe ausrücken. Beim Eintreffen lag am Ortsausgang von Neuenwald ein Audi auf dem Dach. Der 19-jährige Fahrer aus Drolshagen hatte sich mit eigener Kraft aus dem erheblich beschädigten Fahrzeug befreien können.

Er wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Nach einer Untersuchung vor Ort, wurde er mit dem Rettungswagen zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gefahren. Augenscheinlich war er zwar unverletzt, doch laut Aussage eines Polizisten sei bei so einem Unfall eine weitere Überprüfung im Krankenhaus notwendig.

Wie die Polizei weiter erklärte, war der 19-jährige Fahrer auf dem Weg zur Arbeit in Richtung Oberveischede gefahren. Am Ortsausgang Neuenwald hatte er einen Lastwagen überholt und war beim Wiedereinscheren aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. An einer Böschung überschlug sich der Audi mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Die Feuerwehr Olpe drehte den Unfallwagen um und stellte ihn auf die Räder. So konnte ein Bergungsunternehmen das Auto abschleppen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

