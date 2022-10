Polizei Unfall in Olpe: Autofahrer verletzt einen Fußgänger am Arm

Olpe. Auf der Raiffeisenstraße in Friedrichsthal ist es zu einem Unfall gekommen. Ein Fußgänger wollte die Straße überqueren – dann kam ein Auto.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Pkw-Fahrer ist es am Montag (10. Oktober) gegen 9.30 Uhr auf der Raiffeisenstraße in Friedrichsthal gekommen. Dabei befuhr der 46-Jährige mit einem Auto die Straße in Richtung Koblenzer Straße. Als er an einem parkenden Lkw vorbeifuhr, passierte zeitgleich ein 32-jähriger Fußgänger die Straße.

Das Auto stieß gegen diesen, sodass er leicht am Arm verletzt wurde. Eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung lehnte er ab.

