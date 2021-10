Unfall in Olpe: Autofahrerin nimmt Lkw auf B 54 die Vorfahrt

Olpe. Nach einem Unfall mit einem Lkw war die Siegener Straße (B 54) in Olpe-Altenkleusheim für eine Stunde vollgesperrt. Ein Lkw krachte in ein Auto.

Wegen eines Verkehrsunfalls in Olpe musste die Bundesstraße 54 am Mittwochnachmittag für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Rückstau in beide Richtungen.

Grund war ein Unfall in der Ortsmitte des Ortsteils Altenkleusheim. Dort war eine 34 Jahre alte Autofahrerin aus der Altenkleusheimer Straße gekommen und wollte nach rechts auf die Siegener Straße in Richtung Krombach abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Lastwagens, der aus Richtung Stachelau kam und ebenfalls in Richtung Krombach unterwegs war. Im Kreuzungsbereich prallte der Lastwagen in die Fahrerseite.

Nach dem Notruf wurde ein Rettungswagen an die Unfallstelle geschickt, dessen Besatzung die Fahrerin und zwei weitere Insassen aus ihrem Auto untersuchte. Alle drei waren mit dem Schrecken davongekommen. Der 41-jährige Fahrer des Lastwagens blieb ebenfalls unverletzt.

Während der Lastwagen eigenständig in eine Werkstatt gefahren werden konnte, wurde das Auto so erheblich beschädigt, dass es von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro.

