Unfall in Olpe: Bus fährt auf ein Auto auf - Drei Verletzte

Olpe. Ein Busfahrer hat in Olpe zu spät bemerkt, dass das Auto vor ihm auf der Straße anhält. Er fuhr auf das Auto auf - drei Menschen wurden verletzt.

Zwischen einem Pkw und einem Omnibus hat sich am Mittwoch (11. Mai) gegen 07:20 Uhr auf der Koblenzer Straße in Friedrichsthal ein Auffahrunfall ereignet. Zunächst befuhr hier ein 80-jähriger Pkw-Fahrer mit seiner 74-jährigen Frau die Straße in Fahrtrichtung Gerlingen. An der Kreuzung L512 / Raiffeisenstraße / Saßmicker Hammer musste der Pkw-Fahrer aufgrund einer rotlichtzeigenden Ampel halten.

Der hinter ihm fahrende 40-jährige Busfahrer realisierte das zu spät und fuhr auf das wartende Auto auf. Alle drei Unfallbeteiligten kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

