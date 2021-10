Die Polizei wurde Zeuge eines Verkehrsunfalls in Olpe am Samstag.

Kollision Unfall in Olpe: Motorradfahrer (67) aus Siegen verletzt

Olpe. In Olpe ist ein Motorradfahrer aus Siegen am Samstag mit einem Auto kollidiert. Er übersah den Wagen beim Abbiegen und kam ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Olpe ist ein 67 Jahre alter Motorradfahrer aus Siegen am Samstag leicht verletzt worden. Er bog gegen 14.05 Uhr von der Martinstraße nach links in die Kortemickestraße ab und übersah dabei aus zunächst ungeklärten Gründen das Auto eines 86-Jährigen aus Olpe. Eine Streifenwagen-Besatzung wurde Zeuge des Unfalls, berichtet die Polizei.

+++ Mehr Infos aus Olpe: Geburtshilfe-Aus in Attendorn – mehr Geburten im Martinus-Hospital möglich? +++

Der 67-Jährige musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden, dessen Summe im unteren vierstelligen Bereich liegt. Die Unfallstelle musste kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe