Unfall in Olpe: Radfahrer muss nach Sturz ins Krankenhaus

Friedrichsthal. Der Autofahrer (55) übersah den Fahrradfahrer in Friedrichsthal und fuhr ihn an. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Friedrichsthal wurde ein 48-jähriger Radfahrer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 55-jähriger Autofahrer gegen 5.35 Uhr auf der L 512 in Richtung Olpe und wollte schließlich nach rechts in die Straße „Im Grüntal“ abbiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Radfahrer, der gerade die Fußgänger-und Radfahrerspur im Einmündungsbereich in Richtung Gerlingen passierte. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der 48-Jährige stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Sowohl an dem Pkw als auch an dem Fahrrad entstand Sachschaden.

