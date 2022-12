Polizei Unfall in Wenden: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Brün

Wenden. Auf der L512 in Höhe der Ortslage Brün kam es am Freitag zu einem Unfall. Ein Kleinkind musste vorsorglich in die Kinderklinik gebracht werden.

Am Freitag (16.12.2022) kam es um 11:30Uhr zu einem Auffahrunfall auf der L512 in Höhe der Ortslage Brün. Hierzu kam es, als ein 40-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Gerlingen fuhr. Als er in Höhe einer Einmündung nach links abbiegen wollte, musste er aufgrund Gegenverkehrs anhalten. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, an dem zwei weitere Autos beteiligt waren. Dabei wurde sowohl der 40-Jährige, als auch die 36-jährige Beifahrerin in einem anderen beteiligten Fahrzeug leicht verletzt.

Ein Kleinkind im Fahrzeug des 40-Jährigen wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

