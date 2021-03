Blaulicht Unfall in Wenden: Fahrer will sich nicht überholen lassen

Wenden. Weil ein unbekannter Autofahrer nach links ausschert, als er überholt wird, baut ein 62-Jähriger einen Unfall. Teil des Kennzeichens ist bekannt.

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Dienstag, 2. Februar, gegen 10.55 Uhr auf der Zollstraße in Wenden-Römershagen ereignet. Zunächst befuhr ein derzeit noch unbekannter Pkw-Fahrer die Straße in Richtung Hohenhain. Ihm folgte ein 62-Jähriger mit seinem Wagen. In Höhe der Schützenhalle Römershagen beabsichtigte der 62-Jährige, den Pkw des Unbekannten zu überholen.

Als die Fahrzeuge sich ungefähr auf gleicher Höhe befanden, scherte der Unbekannte mit seinem weißen Fahrzeug nach links aus. Der Überholende konnte durch rechtzeitiges Ausweichen nach links einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zwar vermeiden, jedoch stieß er mit seinem Auto gegen einen Leitpfosten. Dabei entstand am linken Außenspiegel ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen

Der 62-Jährige versuchte noch, durch Handzeichen den Fahrer anzuhalten, dieser setzte aber seine Fahrt fort. Der Geschädigte merkte sich das Kennzeichenfragment „BG-ZL“. Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

