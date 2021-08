Unfall in Wenden: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Wenden. Auf der Koblenzer Straße bei Wenden-Gerlingen hat es einen Unfall gegeben. Drei Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Drei Verletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in Wenden am Samstagabend. Nach Aussage der Polizei war ein 59-Jähriger mit seinem Wagen aus der Ludwig-Erhard-Straße gekommen und wollte nach links auf die Koblenzer Straße in Richtung Gerlingen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 19-Jährigen, der mit seinem Auto in Richtung Rothemühle unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen.

+++ Wolfgang Niedecken vor Elspe-Auftritt im Interview: „Nena ist auf dem völlig falschen Dampfer“ +++

Die Beifahrerin des 59-Jährigen musste vom Rettungsdienst im Fahrzeug behandelt werden. Bei der Rettung unterstützte die Feuerwehr, die ursprünglich wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert worden war. Zusätzlich stellte sie den Brandschutz sicher, klemmte die Autobatterien an den beteiligten Fahrzeugen ab und sicherte die Unfallstelle ab.

Drei Beteiligte wurden mit drei Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gefahren, zwei von ihnen wurden schwer verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Koblenzer Straße war an der Unfallstelle komplett gesperrt.

Unfall in Wenden-Gerlingen mit drei Verletzten auf der Koblenzer Straße. Foto: Kai Osthoff

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe