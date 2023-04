Zwei Insassen eines VW Golf sind am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Wende im Kreis Olpe leicht verletzt worden.

Blaulicht Unfall in Wenden – Zwei Insassen eines VW Golf verletzt

Wenden. Auf der Hauptstraße in Wenden kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Straße kurzzeitig gesperrt.

Zwei Insassen eines VW Golf sind am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Wenden leicht verletzt worden. Sie wurden durch den Rettungsdienst untersucht, ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht erforderlich, wie die Polizei gegenüber dieser Zeitung erklärte. Gegen 21.30 Uhr war der 32-jährige Fahrer des Golfs nach ersten Angaben von der Schönauer Straße gekommen und wollte nach rechts auf die Hauptstraße in Richtung Möllmicke abbiegen. Dabei übersah er wohl einen von links kommenden Ford Transit.

Bei der Kollision blieb der 61-jährige Fahrer unverletzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die Hauptstraße kurzzeitig voll gesperrt.

