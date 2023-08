Würdinghausen: Junge Fahrerin prallt mit Auto gegen Mauer

Bei einem Alleinunfall auf der Würdinghausener Straße in Kirchhundem-Würdinghausen ist eine 18-jährige Fahranfängerin am Montagabend nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt worden.

Würdinghausen. Am späten Montagabend kam es in Würdinghausen zu einem Unfall. Dabei ist eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem Auto von der Straße abgekommen.

Bei einem Alleinunfall auf der Würdinghausener Straße in Kirchhundem-Würdinghausen ist eine 18-jährige Fahranfängerin am Montagabend nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt worden. Sie war gegen 22.25 Uhr aus Richtung Würdinghausen gekommen. Nach ersten Angaben kam sie vermutlich wegen eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr über den Bürgersteig und prallte mit der Front gegen eine Grundstücksmauer. Diese wurde, genauso wie das Fahrzeug erheblich beschädigt. Am Ende durchbrach der Kleinwagen noch einen Holzzaun und blieb auf einem Grundstück stehen. Von dort musste der Unfallwagen mit einem Abschlepper samt Kran geborgen werden.

Die 18-jährige Fahrerin wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und kam dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

