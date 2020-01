Am Samstagabend müssen Polizei und Krankenwagen (hier ein Symbolbild) zu einem Unfall auf der B 55 ausrücken. Eine junge Frau aus der Rosestadt war mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen.

Drolshagen. Die 18-Jährige prallt mit ihrem Auto gegen einen Baum und verletzt sich leicht. Die B 55 wird für eine halbe Stunde komplett gesperrt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall: Junge Drolshagenerin kommt von der Fahrbahn ab

Eine 18-jährige Frau aus Drolshagen kam am Samstagabend mit ihrem Pkw auf der B 55 zwischen Hützemert und Drolshagen von der Fahrbahn ab, sie rutschte eine Böschung entlang, touchierte ein Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für etwa 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt.