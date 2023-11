Unfall L 512: Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch Abend auf der L 512 bei Dahl/Friedrichsthal an der Kreuzung Raiffeisenstraße/Koblenzer Straße.

Olpe. Zu einem heftigen Zusammenprall zweier Pkw kam es am Mittwoch Abend gegen 17.30 Uhr auf der L 512-Kreuzung Höhe Burger King bei Dahl/Friedrichsthal/Saßmicker Hammer. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Olpe hatte die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Gerlingen befahren, als er im Kreuzungsbereich wenden wollte. Zeitgleich wollte ein 39-jähriger Olper vom Saßmicker Hammer nach links auf die Koblenzer Straße in Richtung Olpe abbiegen. Auf der Kreuzung krachte es dann heftig. Beide Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Laut Polizei entstand erheblicher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr Olpe und der Rettungsdienst im Einsatz. Der Verkehr musste zum Teil umgeleitet werden. Es entstanden kilometerlange Schlangen in beide Fahrtrichtungen.

