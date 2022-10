Unfall mit drei Autos in Finnentrop: 53-Jährige verletzt

Finnentrop. In Finnentrop wurde ein 53-Jährige bei einem Unfall verletzt. An dem Unfall an der Kreuzung L737 waren drei Autos beteiligt. Hoher Sachschaden.

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montag (10. Oktober) gegen 14:30 Uhr im Kreuzungsbereich „Esloher Straße (L737) / Josef-Anton-Henke-Straße / Gierschlader Straße“ in Frettermühle ereignet. Dabei befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer die „Gierschlader Straße“ in Richtung „Esloher Straße“. Zeitgleich fuhr eine vorfahrtsberechtigte 52-Jährige mit ihrem Pkw in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierten die Fahrzeuge, wodurch ein an der Kreuzung haltendes Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Durch den Aufprall wurde die 53-Jährige verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Lennestadt ebenfalls im Einsatz. Die Kreuzung war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

