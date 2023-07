Unfallfluch in Attendorn – Polizei sucht den Geschädigten

Attendorn. Nach einer Unfallflucht im Bereich Windhausen sucht die Polizei nun den Geschädigten. Der Halter des beschädigten Fahrzeuges soll sich melden.

Bereits am Montag (19. Juni) gegen 16:30 Uhr hat ein Zeuge der Polizei vorsorglich eine Unfallflucht im Bereich Windhausen gemeldet. Dabei soll ein Lkw auf der L 697 in Fahrtrichtung Attendorn gefahren sein. An dieser Stelle hat die Landstraße zwei Fahrbahnstreifen. Der Zeuge hatte beobachtet, wie dort der Lkw-Fahrer links an einem schwarz-grauen Kleinstfahrzeug (mit einer 45 km/h-Kennzeichnung) einer jungen Fahrzeugführerin vorbeigefahren sein soll und dabei den Spiegel beschädigt habe. Zwar ist der Unfallverursacher der Polizei bekannt, jedoch hat sich bis heute keine Geschädigte beziehungsweise kein Geschädigter gemeldet. Daher sucht die Polizei nach dem oder der Halterin des beschädigten Fahrzeugs.

Wer Hinweise geben kann oder betroffen ist, wendet sich bitte an die zuständige Sachbearbeitung im Verkehrskommissariat Attendorn unter der Telefonnummer 02761-9269-4120.

