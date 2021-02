Unfallflucht in Attendorn: Polizei sucht einen Transporter

Attendorn. Der rot-weiße Transporter eines Malerbetriebs könnte in Zusammenhang mit einer Unfallflucht in Attendorn stehen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Nach einer Unfallflucht in Attendorn sucht die Polizei nach dem rot-weißen Transporter eines Malerbetriebs. Der Wagen soll am Donnerstag zwischen 12.30 und 13.15 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Truchseßgasse in Attendorn abgestellt gewesen sein. Wie die Polizei Olpe berichtete, entdeckte die Eigentümerin eines daneben geparkten Wagens eine Beschädigung am Außenspiegel ihres Autos. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Als sie einparkte habe der Transporter neben ihrem Auto gestanden. Die Geschädigte konnte allerdings keine weiteren Angaben zu dem Unternehmen oder dem Kennzeichen machen. Daher bittet die Polizei um Mithilfe: Zeugen können sich bei der Polizei unter Te. 02761/9269-0 oder direkt bei der zuständigen Sachbearbeiterin, Polizeihauptkommissarin Britta Mey (Durchwahl: -4122), melden.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!