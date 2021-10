Polizei Unfallflucht in Attendorn: Weißer Transporter kracht in Zaun

Attendorn. Ein weißer Transporter ist in Attendorn-Neuenhof in einen Zaun gefahren. Ein Zeuge bemerkte den Unfall, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Nach einer Unfallflucht in Attendorn sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weißen Kleintransporters. Das Fahrzeug soll am Dienstag gegen 12.50 Uhr an der Straße Unterm Hunnebrink in Neuenhof gegen einen Gartenzaun geprallt sein, berichtet die Polizei.

Ein Zeuge hörte demnach einen lauten Knall und bemerkte daraufhin, wie der Kleintransporter an dem Zaun stand. Der Fahrer setzte den Wagen wieder ein Stück nach vorn, stieg aus und begutachtete den Schaden. Dann fuhr er aber davon. Der Zeuge teilte dem Eigentümer des Zauns das Kennzeichen mit, der anschließend Anzeige bei der Polizei erstattete. An dem Zaun entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Da noch nicht feststeht, wer den Transporter gefahren hat, dauern die Ermittlungen an.

