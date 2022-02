Unfallflucht in Attendorn: Wer fuhr die dunkle Limousine?

Attendorn. Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Attendorn nach dem Fahrer einer Limousine. Seniorin (74) auf das Fahrzeugheck gefahren.

Unfallflucht in Attendorn: Bereits am Dienstagmorgen fuhr eine 74-Jährige auf der Windhauser Straße mit ihrem Auto in Richtung Innenstadt. Sie beabsichtigte auf Höhe von Viega, nach rechts auf die Hansastraße abzubiegen. Da der Verkehr an der Kreuzung durch eine Ampel geregelt wird und diese Rot zeigte, bremste sie ihr Fahrzeug ab. Ihr folgte ein unbekannter Fahrer, der ebenfalls sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste.

Als die 74-Jährige bei grünem Licht mit ihrem Wagen wieder anfuhr, hatte es der Fahrer hinter ihr offenbar eilig und fuhr der Seniorin auf ihr Fahrzeugheck. Weil sie nicht die Fahrbahn blockieren wollte, fuhr sie etwa 100 Meter weiter und hielt an einer Bushaltestelle, um mit dem Unbekannten den Unfallhergang zu klären. Die Geschädigte beobachtete dann, dass der Fahrzeugführer auf einem nahe gelegenen Firmengelände anhielt.

+++ Lesen Sie hier: Tagesinternat in Attendorn schließt: Was die Politik fordert +++

Die Beifahrerin (Alter: circa 20 bis 35 Jahre) stieg aus, begutachtete den Schaden und stieg wieder in das Auto ein. Der unbekannte Fahrer setzte dann seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine dunkle Limousine handeln. Die Polizei bittet, dass sich Zeugen und Hinweisgeber beim Verkehrskommissariat Attendorn unter der Telefonnummer 02761/ 92694122 melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe