Unfallflucht in Drolshagen: Polizei sucht weißen Ford Kuga

Drolshagen. Nach einem Unfall auf der K 17 bei Drolshagen sucht die Polizei nach dem Verursacher. Er war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten.

Die Polizei sucht einen weißen Ford Kuga mit Olper Kennzeichen, der am Donnerstag in einen Unfall in Drolshagen verwickelt gewesen sein soll. Der Wagen geriet in einer langgezogenen Kurve auf der K 15 von Germinghausen in Richtung Drolshagen gegen 17.15 Uhr auf die Gegenfahrbahn, berichtet die Polizei Olpe. Ein 40-Jähriger war mit seinem Wagen in Gegenrichtung unterwegs. Er wich nach rechts auf den unbefestigten Randstreifen aus und kollidierte mit einem Leitpfosten.

Nach Angaben des 40-Jährigen hielt der unbekannte Unfallverursacher kurz an, setzte seine Fahr dann aber fort. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.