Unfallflucht in Kirchhundem: Rollerfahrer leicht verletzt

Kirchhundem. Ein Pick-up hat einen Rollerfahrer zwischen Heinsberg und Oberhundem zu Fall gebracht und ist dann weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer Unfallflucht am Sonntag sucht die Polizei nach einem schwarzen Nissan Pick-up mit Olper Kennzeichen. Ein 17 Jahre alter Rollerfahrer kam auf der Bergstraße von Heinsberg in Richtung Oberhundem zu Fall, als er dem Wagen gegen 14.45 Uhr in einer leichten Kurve ausweichen musste, berichtet die Polizei Olpe. Dabei geriet er in den angrenzenden Grünstreifen und stürzte. Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin verletzten sich leicht.

Der Pick-up-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Heinsberg. Ein Zeuge mit einem silbernen Auto hielt an und kümmerte sich um die Leichtverletzten. Nach seinen Angaben gegenüber dem Rollerfahrer habe er den Pick-up ebenfalls wahrgenommen. Der Zeuge wird darum gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Weitere Hinweise auf den flüchtigen Wagen nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

