Unfallflucht in Lennestadt-Elspe: Polizei sucht Ford Mondeo

Lennestadt. Nach einem Unfall in Lennestadt-Elspe soll sich der Verursacher einfach aus dem Staub gemacht haben. Die Polizei sucht den Fahrer eines Ford.

Nach einer Unfallflucht in Lennestadt-Elspe sucht die Polizei Olpe einen schwarzen Ford Mondeo. Der Wagen soll am Samstag gegen 18.20 Uhr auf der Bielefelder Straße auf Höhe eines Imbisses den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten silbernen Fahrzeuges berührt haben. Der Fahrer kümmerte sich demnach nicht um den Schaden, der im dreistelligen Bereich liegt, und fuhr weiter in Richtung Oberelspe.

Ein Zeuge folgte dem Wagen bis in die Kaiser-Otto-Straße, hier verlor er den Kontakt. Er beschrieb den Wagen als Ford Mondeo, vermutlich aus einem Baujahr zwischen 2014 und 2016, mit Olper Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.