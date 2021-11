Polizei Unfallflucht in Wenden: Auto gerät in Gegenverkehr

Wenden. Bei einem Unfall in Wenden ist ein Auto massiv beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete – und wird nun von der Polizei gesucht.

Nach einer Unfallflucht auf der L 714 zwischen Wenden und Altenhof am Sonntag sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Verursacher. Bei der Kollision in Höhe der Bushaltestelle „Wenden Altersheim“ wurde ein Auto gegen 16.05 Uhr nach Polizeiangaben an der linken Seite beschädigt, nachdem ein entgegenkommendes Fahrzeug, das in Richtung Girkhausen unterwegs war, aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Auch der Wagen des Verursachers, nach Zeugenaussagen ein grauer Audi A6 Avant, muss massive Schäden davongetragen haben. Der Fahrer setzte nach dem Unfall allerdings seine Fahrt fort. An dem anderen Auto entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761-9269-0 entgegen.

