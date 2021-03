Die Polizei ermittelt nach zwei Unfallfluchten in Olpe und Lütringhausen.

Fahndung Unfallflucht: Polizei sucht nach zwei Autofahrern in Olpe

Olpe. Nach zwei Unfallfluchten sucht die Polizei in Olpe die Verursacher. In der Innenstadt wurde ein Audi, in Lütringhausen ein Zaun beschädigt.

Nach zwei Unfallfluchten in Olpe ermittelt die Polizei.

Auf Höhe der Berufsschule an der Kurfürst-Heinrich-Straße soll ein Audi bereits am Samstag zwischen 8.30 und 9.30 Uhr beschädigt worden sein, meldete der Besitzer erst am Dienstag bei der Polizei. Sein Wagen war auf einem Parkplatz gegenüber einer Baustelle abgestellt. Der Sachschaden im Bereich des Kotflügels und der Stoßstange vorne liegt im vierstelligen Bereich. Bisher liegen keine Anhaltspunkte auf das Fluchtfahrzeug vor.

In Lütringhausen beschädigte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug am Dienstag zwischen 13.30 und 16.45 Uhr mehrere Zaunelemente und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auf dem Grundstück am Silberweg stellten Polizeibeamte die Plastikabdeckung eines Blinkers sicher. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe in beiden Fällen unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.