Unfassbare Tat in Olpe – Unbekannte klauen Israel-Flagge

Kreis Olpe. Unbekannte haben die Israel-Flagge vor dem Olper Kreishaus gestohlen. Es ist nicht der erste Vorfall in der Region – und sorgt für Entsetzen.

„Wir zeigen weiterhin sichtbar Flagge – als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Israel und gegen jede Form von Terrorismus.“ Mit diesen Worten kommentiert Landrat Theo Melcher den Diebstahl einer Israel-Flagge vor dem Olper Kreishaus. Unbekannte haben die Flagge in der Nacht zum vergangenen Sonntag von einem Masten an der Westfälischen Straße ab- und mitgenommen. Ähnliche Vorfälle wurden bereits aus Netphen, Siegen und Hagen gemeldet. Der Kreis Olpe erstattete Strafanzeige bei der Polizei, die Ermittlungen laufen.

Landrat Theo Melcher macht deutlich: „Wir lassen nicht den geringsten Zweifel an unserer Solidarität mit der Bevölkerung in Israel aufkommen. Wir werden im Gedenken an die vielen unschuldigen Opfer des Terrors noch am heutigen Montag die Flagge Israels wieder vor dem Kreishaus hissen.“ Damit verbunden sei zudem die klare Botschaft: „Bei uns im Kreis Olpe ist kein Platz für Antisemitismus.“

Das Grundgesetz gewährt in Deutschland jedem Menschen das Recht auf freie Meinungsäußerung – dieses berechtigt zu Kritik an Positionen anderer, nicht aber zu Diebstahl und Sachbeschädigung. Zum Schutz der Flagge vor dem Olper Kreishaus wird diese nunmehr in den Nachtstunden eingeholt.

