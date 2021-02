Ungewöhnliche Einbruchsserie in Finnentrop geht weiter

In Finnentrop gab es am Dienstag und Mittwoch eine Reihe, nahezu identischer Einbrüche (hier ein Symbolbild).

Finnentrop. Unbekannte Täter steigen auch am Mittwoch durch geöffnete Fenster in mehrere Wohnungen ein. Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung:

Nach den fünf Wohnungseinbrüchen am Dienstag in Finnentrop und Lenhausen (wir haben berichtet) kam es auch am Mittwoch zu drei weiteren, nahezu identischen Fällen: In Bamenohl im Wiemker Weg stieg ein Mann durch ein geöffnetes Fenster in ein Wohnhaus ein. Dort wurde er von der Bewohnerin überrascht und flüchtete. Kurze Zeit später meldete ein Zeuge der Polizei, dass er einen dunklen 3er BMW mit ausländischem Kennzeichen in der Bamenohler Straße auf Höhe eines Imbisses beobachtet hatte. Am Steuer saß eine jüngere, ca. 170 cm große Frau mit „asiatisch-brasilianischem Aussehen und mittlerem Hautteint“ sowie rötlich-blondem und lockigem Haar.

Als ein Streifenwagen vorfuhr, flüchtete der Beifahrer: Er querte die B 236 und lief über eine Treppe in ein Waldstück. Die PKW-Fahrerin fuhr alleine in Richtung Finnentrop davon. Der Beifahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, dunkle, kurze Haare. Er trug eine blaue Jeans und ein blaues Oberteil.

Tipp der Polizei

Zuvor kam es am Vormittag in der Straße „Zur Fielbecke“ zu einem Einbruch. Gleiches Muster: Auch hier stiegen Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster ein. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten Schmuck. Gleiches passierte in der Kapellenstraße in Elspe: Am frühen Abend nutzen auch hier die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster, um einzusteigen. Sie stahlen Uhren. Auch bei diesen Einbrüchen waren die Geschädigten zur Tatzeit in der Wohnung. Aufgrund der Personenbeschreibung und der ähnlichen Vorgehensweise an den Tatorten hält die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen am Dienstag und Mittwoch für möglich.

Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0. Die Vorgehensweise der Täter in den geschilderten Fällen ist außergewöhnlich. Sie nutzen trotz Anwesenheit der Hausbewohner die Gelegenheit durch offen- oder auf Kipp stehende Fenster in die Wohnungen einzudringen. Daher der Tipp: Überwachen Sie beim Lüften die Fenster und schließen Sie diese, wie auch Nebentüren, ansonsten ab. Nutzen Sie darüber hinaus die Möglichkeit sich von der Polizei kostenlos und neutral beraten zu lassen, weitere Infos unter der Telefonnummer 02761-9269-6131 (Hr. Meinerzhagen).

