Unglaublich: Post in Altenhundem schließt schon wieder

Altenhundem. Lennestadts Zentralort Altenhundem steht schon wieder ohne Post da - zum vierten Mal in drei Jahren. Am 30. Juni ist Schluss.

Schlechte Nachrichten für Lennestadts Zentralort Altenhundem. Die Postfiliale in der Helmut-Kumpf-Straße schließt zum 30. Juni. Mehr noch: Auch das Geschäft Syrische Spezialitäten, in dem die Postagentur untergebracht ist, wird zum 30. Juni schließen. Damit gibt es an prominenter und zentraler Stelle einen weiteren Leerstand in Altenhundem.

+++ Unwetter im Kreis Olpe: Mehr als 20 Einsätze - aber trotzdem Glück gehabt +++

„Es geht einfach nicht mehr“, erklärt Mohammad Soos, der Postagentur und Geschäft betreibt. Die Einnahmen der Postagentur und der Zuschuss der Deutschen Post AG reichten nicht aus, um die Unkosten zu decken. Am Donnerstag einigten sich Deutsche Post AG und Soos, den Vertrag aufzulösen. Mohammad Soos hatte den Betrieb der Postagentur erst Mitte März übernommen, er war eingesprungen, nachdem sein Vorgänger, ein Bekannter, mit dem Betrieb gescheitert war. Nach Informationen unserer Zeitung waren zuvor bereits viele unzufriedene Kunden in die umliegenden Postfilialen abgewandert.

Es ist das vierte Mal in drei Jahren, dass ein Filialbetreiber in Altenhundem vorzeitig die Segel streckt. Schon im März wurden auch aus der Politik Stimmen laut, dass sich die Stadt aktiv einschalten solle, um das Problem Postfiliale Altenhundem langfristig zu lösen. Dabei wurde als Standort auch die neue, zentralgelegene Servicestelle „Wie, wo watt in Lennestadt...“ ins Spiel gebracht. Der Bürgermeister lehnte diese Option damals ab, weil dies mit dem Konzept der Post nicht vereinbar sei. Die Stadt versuchte damals zu intervenieren, die Post AG zeigte sich wenig kooperativ.

Tobias Puspas sah den Ball deshalb bei der Post, sagte damals aber auch: „Ich bin sicher, dass es hier eine Lösung geben wird, aber ob die diesmal stabil ist, das wage ich zu bezweifeln“, so Lennestadts Bürgermeister. Er sollte Recht behalten. Wie es nun weitergehen wird, ob die Stadt diesmal eine stärkere Rolle einnehmen wird, um das Problem nachhaltig zu lösen und was mit dem leeren Ladenlokal geschehen wird, diese Fragen sind ungelöst.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe