Uni-Projekte in Attendorn zeigen: Mathe kann cool sein

Attendorn. Projekt mit der Uni Siegen: Schüler aus Attendorn lernen unter anderem, wie sie einen Roboterarm programmieren. Der Praxisbezug ist wichtig:

Dass Mathematik ein cooles Unterrichtsfach sein kann, erfahren gerade Schüler des Attendorner Rivius-Gymnasiums durch die Teilnahme an einem Projekt der Universität Siegen. Mit der Marienschule Helden und der Hanseschule werden weitere Schulen folgen.

Bei dem Projekt „DigiMath4Edu“ geht es vorrangig um neue digitale Möglichkeiten für den Mathematikunterricht. Am Rivius wird den Jugendlichen systematisch der Umgang mit dem Potenzial der digitalen Medien näher gebracht. Lehramtsstudenten der Universität Siegen unterstützen dabei als „Unterrichtsassistent“ für ein Jahr die Lehrkräfte am Gymnasium dabei, den Schülern Unterrichtsinhalte des Matheunterrichts anhand digitaler Werkzeuge wie 3D-Drucker oder Virtual Reality zu vermitteln.

Durch die Projekt-Verzahnung von Schule und Universität werden gleichzeitig Erkenntnisse aus der Unterrichtspraxis gewonnen. Diese sollen wiederum in die Lehrerausbildung einfließen und Innovationen in der – nicht nur wegen Corona – zunehmend digitalisierten Bildung ermöglichen.

Praxisaspekte ganz wesentlich

Für authentische Perspektiven auf die mathematischen Anwendungen sorgen zudem Partnerunternehmen aus der Region. Mit im Boot sind unter anderem die Attendorner Firmen Gedia, Kirchhoff Automotive, Viega sowie die Sparkasse ALK und die Stadt. „Wir kooperieren schon seit einiger Zeit bei Projekten mit Unternehmen vor Ort, um den Praxisaspekt in den Unterricht einfließen zu lassen“, ist Jan Hendrik Müller, Mittelstufenkoordinator am Rivius Gymnasiums, froh, dass die Schüler neben den vielen neuen digitalen Werkzeugen vor allem ihre eigenen Endgeräte verwenden können.

An der Marienschule in Helden ist man stolz, als eine der ersten Grundschulen in das Projekt eingebunden zu sein. Für Schulleiterin Bettina Rath steht die sinnvolle Einbindung der digitalen Medien in den Unterricht im Vordergrund: „Hier ist es wichtig und spannend, einen fundierten Grundstein für die Kinder zu legen.“

Einen etwas anderen Schwerpunkt hat das Projekt „MINT-Pro2Digi“, in dem Schüler ab Klasse 8 der Attendorner Hanseschule in Projektteams mathematische Problemstellungen aus verschiedenen Unternehmen bearbeiten. Damit sollen die Jugendlichen erleben, wie sie ihr Schulwissen in der Arbeitswelt nutzen können. „Dieser Brückenschlag ist für die Jugendlichen ganz wichtig: Wofür lerne ich eigentlich? In dem Projekt können sie erfahren, was in der Wirtschaft tatsächlich gebraucht wird“, sagt Marion Schmidt-Wrobel, Leiterin der Hanseschule.

Die Suche nach kreativen Lösungen

Auch dieses bis Ende Juni 2022 laufende Projekt wird nicht nur von Lehrkräften, sondern auch von wissenschaftlichem Personal und erfahrenen Lehramtsstudierenden begleitet. Hier werden kreative Lösungen für vielfältige und konkrete Problemstellungen von der Programmierung eines Roboterarms bis hin zur Planung eines ganzen Feuerwehrhauses erarbeitet.

„Durch diese langfristigen Projekte bringen wir die Digitalisierung in die Schulen. Gleichzeitig bieten wir etwas, das für viele Schüler den Mathematikunterricht bereichern kann: Den direkten Bezug zur Lebens- und Arbeitswelt mit digitalen Werkzeugen“, erklärt Professor Dr. Ingo Witzke, der als Lehrstuhlinhaber für Didaktik der Mathematik der Uni Siegen das Projekt leitet.

Bürgermeister Christian Pospischil freut sich über Vernetzung der Akteure in seiner Stadt: „Ich bin froh, dass die Hansestadt zu den ersten Städten gehört, in denen die Digitalisierung in dieser Form vorangetrieben wird. Damit machen wir die kommende Generation schon frühzeitig fit für die Herausforderung des digitalen Wandels.“