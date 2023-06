„Unser Dorf hat Zukunft“: 35. Ausgabe startet rund um Olpe

Olpe. Die Jury bereist 17 Dörfer und vergibt Punkte. Dabei geht es anders als in früheren Jahren um viel mehr als um ein schönes Ortsbild.

Die 35. Ausgabe des Gemeindewettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ beginnt für die teilnehmenden Olper Dörfer am Montag, 12. Juni. Im kommenden Jahr folgt dann für die qualifizierten Orte aus dem gesamten Kreisgebiet die nächste Runde auf Kreisebene. Ziel von „Unser Dorf hat Zukunft“ ist es, die Dorfgemeinschaften bei der Entwicklung ihrer individuellen Zukunftsperspektiven zu unterstützen. Übergeordnetes Leitbild aller Maßnahmen soll es sein, den Lebensraum Dorf für alle Generationen dauerhaft attraktiv zu gestalten. In diesem Zusammenhang spielt das Engagement der Dörfer im Hinblick auf soziale, kulturelle, wirtschaftliche, ökologische und bauliche Belange eine wichtige Rolle.

+++ Lesen Sie auch: Beim Olper Schützenfest: Getränke nur noch gegen Marken +++

In die Punktevergabe fließen sowohl Aktivitäten und Leistungen der zurückliegenden Jahre als auch künftige Planungen mit ein. Berücksichtigt werden dabei die jeweilige Ausgangslage und der mögliche Gestaltungsspielraum eines Dorfes. Für die Teilnahme am Wettbewerb stellt die Kreisstadt Olpe finanzielle Mittel bereit. Als Leiter des Bauordnungs- und Planungsamts der Kreisstadt Olpe übernimmt Arne Bubenheim beim anstehenden Wettbewerb die Funktion des Vorsitzenden der Bewertungskommission. Er erklärt: „Aus dem Stadtgebiet Olpe nehmen insgesamt 17 Dörfer bzw. Dorfgemeinschaften am Wettbewerb teil, denen wir allen kräftig die Daumen drücken. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Kommission freue ich mich sehr darauf, den Präsentationen der Dörfer, zu denen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind, beizuwohnen und auf diese Weise noch einmal einen intensiveren Einblick in die vor Ort bereits umgesetzten sowie geplanten Projekte zu erhalten. Olpe besteht nicht nur aus der Kernstadt, sondern lebt gerade auch von der Vielfältigkeit seiner Dörfer, die sich insbesondere aufgrund der tatkräftigen Eigeninitiative der Bewohnerinnen und Bewohner stetig weiterentwickeln und zukunftsorientiert aufgestellt sind.“

Bereisungs-Zeitfenster angepasst

Im Wettbewerb werden die Dörfer nach der Größenordnung in drei Gruppen eingeteilt: Ortschaften bis 200 Einwohnerinnen und Einwohner, von 201 bis 700 Einwohnerinnen und Einwohner und von 701 bis 3.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Erstmalig in diesem Jahr wurde die Bereisungszeit, das heißt die Dauer des Aufenthalts der Bewertungskommission, an die jeweiligen Ortsgrößen angepasst. Bei bis zu 700 Einwohnern beträgt die Bereisungszeit eine Stunde, bei größeren Ortschaften eineinhalb Stunden. Diese Zeiteinteilung entspricht den Vorgaben des Wettbewerbs auf Kreisebene, sodass sich die Dörfer, die sich für die nächste Runde qualifizieren, nicht erneut vorbereiten müssen. Bei der Bewertung auf Gemeindeebene werden gemäß den Kriterien des Kreiswettbewerbs 40 der möglichen 100 Punkte in der Kategorie „Wertschätzender Umgang mit Baukultur, Natur und Umwelt“ vergeben. Bis zu 30 Punkte können die Dörfer im Bereich „Soziales und kulturelles Leben“ mit vor allem generationsübergreifenden und integrativen Angeboten erzielen. Maximal 20 Punkte sind im Rahmen der Kriterien „Nachhaltige Ziel- und Konzeptentwicklung, wirtschaftliche Initiativen und Verbesserung der Infrastruktur“ erreichbar. Neu in diesem Jahr ist die Bewertung des Gesamteindrucks. Für den unverwechselbaren Charakter eines Dorfes stehen der Jury zur Beurteilung bis zu zehn Punkte zur Verfügung.

Die Treffpunkte für die Bereisung: Montag, 12. Juni: 8.10 Uhr Hohl (Bank neben dem Kreisbauhof), 9.20 Uhr Stade (Garten von Thomas Kramer, Am Vogelsang 1), 10.30 Uhr Eichhagen (Dorfgaragen), 11.40 Uhr Sondern/(Hanemicke (Parkplatz Süd), 14.40 Uhr Lütringhausen (Dorfplatz). Dienstag, 13. Juni: 8.15 Uhr Rhode (Am Frankenhagen 26), 10 Uhr Griesemert/Waukemicke/Siedenstein (Höhweg, Glascontainer am Ortseingang), 115 Uhr Neger (Jugendheim Unterneger). Mittwoch, 14. Juni: 8.05 Uhr Rüblinghausen (Dorfplatz St.-Matthäus-Kapelle), 9.50 Uhr Stachelau (Jugendheim), 11.30 Uhr Rehringhausen (In der Ahe 10), 14.30 Uhr Neuenkleusheim (Dorfplatz). Donnerstag, 15. Juni: 9.15 Uhr Thieringhausen (Dorfplatz), 11 Uhr Rhonard (Dorfplatz), 14 Uhr Altenkleusheim (Obstwiese, Lübkeweg). Freitag, 16. Juni: 8.15 Uhr Dahl/Friedrichsthal (Grundschule), 10 Uhr Saßmicke (Backhaus).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe