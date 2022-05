Unser Dorf hat Zukunft: Das sind die Gewinner im Kreis Olpe

Kreis Olpe. Die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ stehen fest. Auf dem Thron sitzen zwei Dörfer aus dem Lennestädter Raum.

Die Gewinner des diesjährigen Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ stehen fest: In der Gruppe mit mehr als 500 Einwohnern setzte sich Kirchveischede durch, in der Gruppe mit weniger als 500 Einwohnern belegt Milchenbach Platz eins – beide Gewinner kommen also aus dem Lennestädter Raum. Für den Wettbewerb auf Landesebene haben sich außerdem Oberveischede (Olpe) und Niederhelden (Attendorn) als jeweils Zweitplatzierte sowie Ottfingen (Wenden) als bester Dritter qualifiziert. Die Siegerehrung fand am Donnerstagabend in der Schützenhalle in Ennest statt.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

+++ Lesen Sie hier: Ein Dorf mit Zukunft: So schön ist Altenkleusheim +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe