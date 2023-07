Gemeindewettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Wenden – Das sind die Sieger

Wenden. Beim diesjährigen Gemeindewettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ haben zwei Orte in Wenden die Nase vorn. Sie haben die Kommission überzeugt.

Vier wendsche Dörfer in zwei Tagen: Beim diesjährigen Gemeindewettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gab es für die Bewertungskommission einiges zu sehen – und zu beurteilen. Mehrere Bewertungskategorien waren wieder vorgegeben, unter anderem galt es die Wirtschaftsentwicklung, die Bau- und Grüngestaltung sowie soziales und kulturelles Leben im Dorf zu bewerten. Nach intensiven Beratungen hat die Bewertungskommission, bestehend aus Reni Zimmermann, Nicole Williams, Florian Schönauer und Markus Hohmann, nun die Platzierungen festgelegt und bekannt gegeben. Die Jury hat sich die Entscheidungen nicht einfach gemacht, denn jedes der teilnehmenden Dörfer verfügt über Besonderheiten und Potentiale, die im Zusammenspiel den Reiz der Gemeinde Wenden ausmachen und zu einem attraktiven Leben beitragen. „Alle Teilnehmer haben ihre Potentiale genutzt und „ihr Dorf“ mit vollem Elan präsentiert“, so Nicole Williams.

Sieger des Wettbewerbs sind Ottfingen und Schönau: Die Präsentation beider Dörfer, die geschaffenen Netzwerke sowie das soziale Engagement hat die Kommission gleichermaßen überzeugt. Auch die zukunftsorientierten Ideen und Umsetzungen von Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass beide Dörfer den ersten Platz belegen. Dahinter landeten Dörnscheid und Heid, die wiederum mit Sonderpreisen bedacht wurden. Heid darf sich über den Sonderpreis „Natur und Kunst im Ort“ freuen, während Dörnscheid für sein neu gestaltetes Mehrgenerationshaus mit naturnahem Spielplatz, Tennisplatz und gemütlicher Grillecke honoriert wurde.

Peter Solbach, Markus Hohmann, Reni Zimmermann, Florian Schönauer, Nicole Williams, Daniel Halbe, Gerd Rawe, André Stock, Olaf Arns, Kunibert Kinkel und Ortsvorsteher Ralf „Ratz“ Bröcher. Foto: Gemeinde Wenden

Der Vorsitzende der Bewertungskommission Markus Hohmann zeigte sich erfreut über die engagierte und erlebnisreiche Präsentation der vier Ortschaften: „Ich gratuliere allen Ortschaften ganz herzlich und danke allen Verantwortlichen, dass sie mit sehr großem Engagement am diesjährigen Gemeindewettbewerb teilgenommen haben. Im Ergebnis geht es letztendlich nicht nur um eine gute Platzierung, sondern um die Stärkung der dörflichen Identität und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. In Ottfingen und Schönau haben wir nicht nur tolle Dorfgemeinschaften die sich vielfältig engagieren, sondern auch junge und innovative Menschen, die mit neuen Ideen an das „Dorf mit Zukunft“ glauben. Sie werden die Gemeinde Wenden beim Kreiswettbewerb 2024 bestens vertreten.“

