Unternehmer und Politiker Julius Grünewald verstorben

Hofolpe/Kreis Olpe Der Unternehmer, langjährige Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes im Kreis Olpe und Schatzmeister der Kreis-CDU wurde 92 Jahre alt.

Der Unternehmer und Politiker Julius Grünewald ist tot. Der gebürtige Hofolper verstarb bereits am 29. Dezember im Wohngut Osterseifen in Olpe, wo er seinen Lebensabend verbrachte. Julius Grünewald, den seine Weggefährten meist „Lutz“ nannten, hat das politische und wirtschaftliche Leben im Kreis Olpe viele Jahrzehnte maßgeblich mitbestimmt.

70 Jahre Papierfabrik in Hofolpe mitgestaltet

Über sieben Jahrzehnte gestaltete Julius Grünewald das familieneigene Unternehmen, die Papierfabrik Gebr. Grünewald GmbH & Co. KG in Hofolpe, als Gesellschafter, Geschäftsführer und Beirat entscheidend mit. Viele Jahre stand er als Vorsitzender an der Spitze des Arbeitgeberverbands für den Kreis Olpe.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Politisch engagierte er sich im Rat seiner Heimatgemeinde (1956 – 69) und im Kreistag (1961 – 69), vor allem aber in der Kreis-CDU, in der er 33 Jahre lang, von 1970 bis 2003, das Amt des Schatzmeisters bekleidete. Bekannt war er für deutliche Worte und treffenden Humor in seinen Redebeiträgen.

Viele Ehrenämter

Der Diplom-Kaufmann war zudem viele Jahre Mitglied in Vorstand und Kuratorium der Politischen Akademie. Zudem engagierte er sich u. a. intensiv für den Verein Mutter-Kind-Hilfe e.V. im Kreis Olpe, hier gehörte er zu den Gründungsmitgliedern. Julius Grünewald ist Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse und des Siegelrings des Kreises Olpe, er hinterlässt zwei Söhne.