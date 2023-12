Unwetter im Kreis Olpe: Baum fällt auf einen Zug

Kreis Olpe Das Sturmtief sorgt für zahlreiche Einsätze und Notrufe im Kreis Olpe. Ein Baum fiel auf einen Zug. Zwei Menschen wurden verletzt.

Das Sturmtief Zoltan hält die Einsatzkräfte auch im Kreis Olpe in Atem. In der Leitstelle des Kreises Olpe gingen am Donnerstag (21.12.2023) zahlreiche Notrufe ein. Von ca. 15.30 bis 21.30 Uhr wurden annähernd 70 Einsätze von Rettungskräften, insbesondere der kommunalen Feuerwehren, in Gang gesetzt. Vorwiegend mussten umgestürzte Bäume von den Straßen im Kreis Olpe geräumt werden. Der Sturm löste auch Dachteile und ließ sie herabstürzen. In Meggen wurde ein Hallendach vom Wind teilweise abgedeckt.

In Höhe von Borghausen am östlichen Ende des Repetals fiel ein Baum auf einen Zug. Hier wurden zwei Passagiere verletzt und vom Rettungsdienst des Kreises Olpe in ein Krankenhaus gebracht. Da der Zug nicht weiterfahren konnte, wurde er evakuiert. Mehr als 160 Reisende wechselten in einen Ersatzzug der Deutschen Bahn.

Der Dauerregen bereitet ebenfalls Sorgen. So gibt es eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor steigenden Wasserständen. Bis Sonntag gegen 6 Uhr können auch im Kreis Olpe Regenmengen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter fallen.

