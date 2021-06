Unwetter im Kreis Olpe: Blitz schlägt in Wohnhaus ein

Bei dem Unwetter in der Nacht zu Sonntag ist in Rönkhausen ein Baum umgeknickt und auf ein Hausdach gestürzt.

Kreis Olpe. Arbeitsreiche Nacht für die Feuerwehr im Kreis Olpe: Ein Blitz traf ein Haus in Bilstein, Bäume knickten um, die Bahnstrecke ist gesperrt.

Nach dem Unwetter in der Nacht zu Sonntag ist die Feuerwehr im Kreis Olpe zu 53 Einsätzen gerufen worden. „Das waren aber teilweise kleinste Bäume“, spricht Kreisbrandmeister Christoph Lütticke am Sonntagmorgen dennoch von einer vergleichsweise ruhigen Nacht.

Den größten Einsatz gab es gegen 3 Uhr in Bilstein, wo ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen ist. „Das hat die Telefonbuchse richtig weggesprengt“, beschreibt Christopher Hendrichs, Pressesprecher der Feuerwehr Lennestadt, die Wirkung. Es gab daraufhin eine so starke Rauchentwicklung, dass die Löschgruppen aus Bilstein, Grevenbrück, Elspe und Altenhundem sowie die Drehleiter aus Meggen alarmiert wurden. „Wir haben einen Löschangriff aufgebaut und sind mit Trupps unter Atemschutz ins Gebäude gegangen“, erklärt Christopher Hendrichs. Ein offenes Feuer habe es aber nicht gegeben, so dass kein Löscheinsatz erforderlich war.

Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst behandelt. Sie kam bei ihrer Tochter unter, nachdem das Haus über Nacht stromlos geschaltet wurde. Die Feuerwehr kontrollierte das gesamte Gebäude und insbesondere den Dachstuhl mit einer Wärmebildkamera, um auch versteckte Glutnester noch entdecken zu können. Die 65 Einsatzkräften konnten aber relativ schnell wieder einrücken.

Auf der Ruhr-Sieg-Strecke der Deutschen Bahn gab es in der Nacht eine Oberleitungsstörung, die vermutlich auch auf das Unwetter zurückzuführen ist. Die Gleise sind zwischen Kirchhundem und Welschen Ennest voll gesperrt. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Schäden sollen nach Angaben der Pressestelle im Laufe des Sonntags behoben sein.

