Unwetter: So ist die Stadt Lennestadt vorbereitet

„Land unter“ in Oedingen am 14. Juli 2021. Für Freitag wird Blitz, Donner, Regen und sogar Hagelkörnern erwartet.

Lennestadt. Vor der Gewitterfront: „Wir sind sensibilisiert, werden aber nicht überall Sandsäcke hinstapeln“, sagt Beigeordneter Karsten Schürheck.

Der Wetterbericht für den Ostkreis verheißt nichts Gutes. Spätestens für Freitagnachmittag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst eine „sehr schwere Unwetterlage mit gebietsweise massiven Auswirkungen“. Erinnerungen an den Starkregen am 14. und 15. Juli 2021 werden wach. Damals soff das Oene- bzw. Elspetal regelrecht ab. Hat die Stadt daraus gelernt, was hat sich seitdem getan?

„Wir sind für die Wetterlage sensibilisiert und wissen, was zu tun ist, wenn es passiert“, sagt Karsten Schürheck, Beigeordneter im Rathaus. „Aber wir werden jetzt nicht überall Sandsäcke hinstapeln“, erteilt er übertriebenem Aktionismus eine klare Absage. Denn „Gewitter treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen“, sagt auch der Deutsche Wetterdienst.

Dennoch haben Stadt und Stadtwerke sich zusammengesetzt, um die Regentage im Juli 21 zu analysieren. Mit der Folge, dass alle kritischen Bereiche lokalisiert und so weit es geht entschärft wurden. So wurden Bachläufe aufgeräumt und von Unrat gereinigt, ebenso Einlässe geprüft und gesäubert, damit das Wasser schneller abfließen kann, möglichst in seinem Bachbett bleibt statt über die Ufer zu treten und in der Fläche Unheil und Schäden anzurichten.

Brenschedebach radikal gesäubert

Dass die Stadt diese Aufgaben ernst nahm, ist unbestritten. An der Brenscheder Straße in Oedingen beauftragten die Stadtwerke ein Privatunternehmen, das den Bachlauf mit schwerem Gerät derart säuberte, dass Naturschützer wegen Umweltfrevels auf die Barrikaden gingen. Optimiert wurden laut Karsten Schürheck auch Ablauf- und Meldepläne. Neben dem Feuerwehr-Apparat, der zentral über seine Leitstelle gesteuert wird, obliegt die Koordinierung von Sofortmaßnahmen den Stadtwerken und dem Ordnungsamt.

Ob diese Maßnahmen im Fall des Falles ausreichen werden?, keiner weiß es. Klar ist, dass das Unwetterrisiko weiter zunehmen werden. Deshalb hat auch die Stadt Lennestadt mittel- bzw. langfristige Maßnahmen in der Pipeline:

Das Hochwasserschutzkonzept für das Veischedetal, wo das Jahrhunderthochwasser am 28. Oktober 1998 bis heute unvergessen ist und wo es auch danach mehrmals kritische Pegel gab, soll im kommenden Jahr, dann mit dreijähriger Verspätung, umgesetzt werden. Grund für die Verzögerung waren stockende Grunderwerbsverhandlungen, die aber mittlerweile abgeschlossen sind. Haushaltsmittel neben der Förderung durch das Land stehen schon seit 2021 bereit.

Hauptdamm bei Kirchveischede

Zunächst wird das Hochwasserrückhaltebecken (HRB 8) oberhalb von Kirchveischede angegangen. Der Standort für den Damm wurde flussaufwärts verlegt, die Dammhöhe bleibt bei 4,50 Meter. Oberhalb dieses Hauptdamms werden unterhalb von Bruchhausen zwei Vorkaskaden gebaut. Dadurch wird das Retentionsvolumen dermaßen vergrößert, dass auf ein weiteres Becken unterhalb von Oberveischede verzichtet werden kann.

Zeitgleich wird die Sanierung der Straße Werth, einschließlich Kanalbau, in Bilstein angegangen. Im Zuge der Bauarbeiten wird das Veischedebett so angepasst, dass die 12 Kubikmeter-Abflussmenge auch hier gewährleistet ist. Später sollen weitere Rückhaltebecken unterhalb von Bilstein, bei Bonzelerhammer und vor Grevenbrück entstehen.

Darüber hinaus und als Konsequenz des letzten Hochwasserjahres wollen alle Kommunen, Kreis und Ruhrverband künftig enger zusammenarbeiten. Ab 2024 soll per Gesetz der Ruhrverband das Starkregenmanagement übernehmen.

