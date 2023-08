Urlaub im Kreis Olpe: Einbrecher klauen Besteck und Schmuck

Ein Dieb schaut sich eine Uhr an (Symbolbild)

Kirchhundem. Aus einem Haus in der Straße „Vor der Höh“ haben Einbrecher Wertgegenstände gestohlen. Die Bewohner waren in der Zeit im Urlaub.

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Geschädigten nutzten unbekannte Täter, um in ein Haus in der Straße „Vor der Höh“ einzubrechen. Zwischen dem 05. und 24. August 2023 drangen der oder die Täter in das Haus ein und entwendeten diverse Wertgegenstände wie Besteck und Schmuck. Der Wert der Beute liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

