Urteil im Mordprozess von Grevenbrück ist rechtskräftig

Lennestadt/Siegen. Vater hatte seinen schlafenden dreijährigen Sohn bewusstlos gewürgt und dann angezündet. Er wurde verurteilt wegen Mordes.

Im Mordprozess von Grevenbrück kann der Aktendeckel zugeklappt werden. Nachdem der Angeklagte nach dem Urteil bereits angekündigt hatte, auf Rechtsmittel zu verzichten, teilte jetzt auch Staatsanwalt Rainer Hoppmann mit: „Wir haben keine Rechtsmittel eingelegt.“ Auf weitere Nachfrage unserer Redaktion sagte Silvia Sünnemann, Pressesprecherin des Landgerichtes Siegen: „Auch die Nebenklage hat auf die Einlegung von Rechtsmitteln verzichtet. Das Urteil ist rechtskräftig.“

Wegen Mordes hatte das Siegener Schwurgericht den 34-Jährigen am 18. Dezember zu lebenslanger Haft verurteilt. Er habe seinen schlafenden dreijährigen Sohn bei einem Besuchskontakt am 3. Mai dieses Jahres in seiner Wohnung in Grevenbrück bewusstlos gewürgt. Dann habe er das Kind auf eine Matratze im Nebenraum gelegt und diese mit Brandbeschleuniger angezündet, so die Vorsitzende Richterin Elfriede Dreisbach. Der kleine Junge verbrannte bei lebendigem Leib.

Keine besondere Schwere der Schuld

Alle Prozessbeteiligten waren sich einig, dass es sich bei dem fürchterlichen und unfassbaren Verbrechen um Mord handelt. Sogar die Verteidigerin Petra Heinrich hatte darauf erkannt. Der Vater habe seinen kleinen Sohn heimtückisch ermordet, so Richterin Dreisbach.

Am Ende schieden sich nur die Geister, ob auch eine besondere Schwere der Schuld vorliegt. Zur Erklärung: Frühestens nach 15 Jahren kann eine lebenslange Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden, was aber bei besonderer Schwere der Schuld praktisch ausgeschlossen ist.

Wie Verteidigerin Heinrich hatte das Gericht diese beim Angeklagten verneint. Staatsanwalt Rainer Hoppmann und Nebenklage-Vertreterin Marie-Theres Hanfland-Ullrich hatten die besondere Schwere der Schuld jedoch bejaht und die Einlegung von Rechtsmitteln zunächst offen gelassen. Nun ist die Frist aber abgelaufen.