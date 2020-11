Cooper City/Welschen Ennest. Steffen Eickelmann kommt ursprünglich aus Welschen Ennest, lebt jetzt aber in Florida. Er fürchtet sich vor anstehenden Unruhen in den USA.

Wird Joe Biden neuer US-Präsident oder bleibt Donald Trump weitere vier Jahre im Weißen Haus? Was von den meisten Meinungsforschern vorher als klare Angelegenheit vorhergesagt wurde, entwickelt sich zu einer Zitterpartie. Und wie so oft in den letzten Jahren scheint der Sonnenstaat im Osten der USA zumindest wieder mit entscheidend zu sein.

Immer wieder Florida. Warum eigentlich? „Der Staat trägt 29 Wahlmännerstimmen und ist somit einer der wichtigsten Staaten auf dem Weg zur Präsidentschaft. Florida ist traditionell eher ein Swing-State, wechselt also zwischen Demokraten und Republikanern. Daher investiert hier jeder Kandidat viel Zeit, so viele Wähler wie möglich für sich zu gewinnen“, erklärt Steffen Eickelmann. Der gebürtige Welschen Ennester, lebt mit seiner Familie in Cooper City, einem Vorort von Fort Lauderdale, auf halber Strecke nach Miami. Der 29-Jährige arbeitet dort als Einkaufs- und Flottenplaner bei Sixt.

Erdrutschsieg wegen Corona

In den Umfragen sah es in Florida lange nach einem Sieg für Joe Biden aus. Damit wäre die Präsidentenwahl früh entschieden gewesen. Doch am Ende hatte Donald Trump mit rund drei Prozent die Nase vorn. „Den Wahlabend habe ich zu Hause mit meiner Frau Isidora verbracht. Wir beide sind vehemente Unterstützer der Demokraten und sind optimistisch in die Wahlnacht gestartet.“ Vergebens. Steffen Eickelmann schüttelt den Kopf: „Wir können es nicht begreifen, wie Trump, trotz aller Skandale und Missmanagement, es wieder geschafft hat.“ Er gibt aber auch zu: „Bis zur Coronakrise hätte niemand mit einem Erdrutschsieg der Demokraten gerechnet. Nur die Entwicklung in den letzten Monaten hat diesen offenen Wahlausgang überhaupt möglich gemacht.“

Aber wie kam es zum erneuten Umschwung bei der Wahl in Florida? Steffen Eickelmann klärt auf: „Eine wichtige Rolle hier spielt die Latino-Population. Die Mehrheit der Kubaner und Venezolaner, die in der Miami-Region leben, haben für Trump gestimmt. Trump hat es hier sehr erfolgreich geschafft, Joe Biden als einen Sozialisten darzustellen und Latinos haben in ihren Herkunftsländern die schlechtesten Erfahrungen mit dieser politischen Ideologie gemacht.“

Ambivalentes Phänomen

Und was macht für ihn das „Phänomen Donald Trump“ dabei aus? „Sein größter Erfolg ist, dass er sich als ‘normaler, mittelständischer Bürger’ darstellt, mit denen sich die Bauern, Kohlearbeiter und Industriearbeiter identifizieren können. Wenn man Donald Trump genauer betrachtet, könnte die Realität natürlich nicht unterschiedlicher sein. Er ist Milliardär, Reality-TV Star und wurde schon in eine reiche Familie hinein geboren. Er beschützt hauptsächlich die Interessen der großen Konzerne. In meinen Augen ist ihm sein Ruhm und Bekanntheitsgrad wichtiger, als die Interessen von Minderheiten.“

Was Steffen Eickelmann erstaunt und ärgert, ist die Tatsache, dass die Meinungsforscher wie so oft bei den letzten US-Wahlen so daneben lagen. „Die Prognosen waren in diesem Jahr genauso falsch und daneben wie sie es schon im Jahr 2016 waren. Dieser bisher sehr enge Wahlausgang zeigt einmal mehr, wie tief die Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft wirklich ist.“

Doch wie in Florida entwickelt sich die Präsidentenwahl zu einer Achterbahn der Gefühle. Am Donnerstag sah es schon wieder eher nach einem Wahlsieg für Joe Binden aus. Auch Steffen Eickelmann gibt sich optimistisch. Und er missbilligt die Forderung von Donald Trump, die Auszählung in den noch ausstehenden Staaten zu stoppen: „Bisher ist ja weiterhin nichts entschieden. Jede Stimme zählt, jetzt muss man die Demokratie einfach arbeiten und die Stimmen auszählen lassen.“

Kritik an den Briefwahlen

Steffen Eickelmann glaubt, dass es am Ende auf drei bis vier Staaten ankommen wird. „Durch die Corona-Pandemie haben viele Menschen sich dazu entschlossen per Briefwahl abzustimmen, die jetzt eben eine Zeit lang brauchen um ausgezählt zu werden. Trump hat immer wieder ohne Beweise behauptet, dass Briefwahlen fehleranfällig wären. Deshalb sieht man mit der Auszählung der Briefstimmen auch einen Anstieg der Stimmen für Joe Biden.“

Wie viele Experten befürchtet auch Steffen Eickelmann Unruhen. „Es ist durchaus möglich. Die bisherige Rhetorik von Trump stichelt hier auch weiter an, wenn die Wahl gegen ihn läuft.“ Trotz aller Sorgen werde er mit seiner Familie in Florida bleiben. „Eine Rückkehr nach Deutschland kann ich zum jetzigen Zeitpunkt komplett ausschließen. Wir sind als Familie einfach schon zu sehr verwurzelt und fühlen uns sehr wohl.“