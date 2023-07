Vandalismus am Oberbecken – Schutzwand mit Farbe beschmiert

Rönkhausen. Unbekannte haben offenbar am vergangenen Wochenende die Schutzwand am Pumpspeicherwerk bei Rönkhausen verunstaltet. Der Betreiber stellt Anzeige.

Vandalismus am Pumpspeicherwerk bei Rönkhausen: Unbekannte trieben offenbar am vergangenen Wochenende ihr Unwesen am Oberbecken und beschmierten die dortige Schutzwand mit Farbe. Der Hagener Energieversorger Mark-E als Betreiber des Pumpspeicherwerks stellte unverzüglich Strafanzeige bei der Polizei. In einer Mail an diese Redaktion schreibt Jörg Klages, Teamleiter Wasserkraftanlagen bei der Mark E: „Am Wochenende waren dort mal wieder Schmierfinken unterwegs. Besonders schlimm ist, dass die Sichtfenster, die extra für Rollstuhlfahrer und Kinder eingebaut wurden, zugeschmiert wurden.“ Außerdem seien die Informations-Tafeln des Energielehrpfads beschmutzt worden.

Das Oberbecken wird viel und gerne von Spaziergängern oder Radfahrern aufgesucht. Vor wenigen Wochen war NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst auf seiner Tour durch Südwestfalen hier noch zu Gast. Die Online-Anzeige ist bei der Polizei eingetroffen, bestätigt Polizei-Pressesprecher Thorsten Scheen auf Nachfrage am Mittwochvormittag. Viel könne er aber noch nicht sagen. Außer, dass eine Wellenschutzwand aus Beton beschmiert worden sei und die Polizei sich der Sache nun annehme.

Der Energieversorger überlegt noch, ob er eine Belohnung für die Nennung der Täter oder des Täters ausloben will, eine unternehmensinterne Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761 / 92690 melden.

