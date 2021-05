Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vandalismus-Fall in Finnentrop-Schönholthausen.

Zerstörung Vandalismus an Grundschule in Finnentrop – Zeugen gesucht

Finnentrop. An der Grundschule in Finnentrop-Schönholthausen sind mehrere Fenster beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise, um den Fall aufzuklären.

Bisher unbekannte Täter haben an der Grundschule in Finnentrop-Schönholthausen mehrere Fenster beschädigt. In der Zeit von Montag, 15.45 Uhr, bis Dienstag, 15.30 Uhr, schlugen sie nach Polizeiangaben vermutlich mit einem spitzen Gegenstand auf die Verglasung von drei Fenstern der Mehrzweckhalle ein.

Der Sachschaden liegt nach vorläufigen Schätzungen im hohen dreistelligen Bereich. Anhaltspunkte auf den oder die Täter liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

