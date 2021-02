Die Polizei sucht Jugendliche, die für Vandalismus in einer Bankfiliale in Olpe verantwortlich sein sollen.

Sachschaden Vandalismus in Bankfiliale in Olpe: Polizei sucht Täter

Olpe. Wer hat in einer Bankfiliale in Olpe vandaliert? Die Polizei hofft, die Täter über die Bilder der Überwachungskamera ermitteln zu können.

Jugendliche stehen in Verdacht, rund um eine Bankfiliale in Olpe am Sonntag einen Sachschaden angerichtet zu haben. Die Schadenssumme liegt im dreistelligen Bereich, berichtete die Polizei Olpe am Dienstag. Gegen 20 Uhr hatten die Täter eine Wand im Vorraum einer Bankfiliale in der Franziskanerstraße beschädigt und waren danach geflüchtet. Am nächsten Morgen fiel zudem auf, dass auch eine Werbetafel beschädigt worden war.

Die Filiale ist videoüberwacht. Die Aufnahmen wurden gesichert und durch die Kriminalpolizei ausgewertet. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.