Vandalismus in Finnentrop: Schutzgitter der Bäume zerstört

Finnentrop/Bamenohl. Der Ärger in der Gemeinde Finnentrop ist groß. Immer wieder werden Baumschutzgitter beschädigt. Auch liebevoll gepflanzte Blumen werden zerstört.

Die Bamenohler Straße (B 236) in Finnentrop hat in den letzten Jahren erheblich an Attraktivität gewonnen. Nach der Beseitigung des Bahnüberganges und dem Bau eines ansprechenden Kreisverkehrs ist zunächst der Bahnhofsbereich neu gestaltet worden. Anschließend wurde die gesamte Bamenohler Straße von der Falbecke bis zur Ahornstraße in den Blick genommen. Zahlreiche Bäume und Rosenbeete säumen nun die Straße.

+++ Lesen Sie hier: Große Probleme beim Busverkehr – Grundschüler stehengelassen +++

Leider kommt es in letzter Zeit immer wieder vor, dass Schäden an den Baumschutzgittern und Wassersäcken festgestellt werden. Teilweise handelt es sich bei den Schäden an den Gittern eindeutig um Anfahrschäden, bei denen regelmäßig Fahrerflucht begangen wurde. Teilweise liegt aber auch purer Vandalismus vor. Insgesamt 17 Gitter und 10 Wassersäcke sind zur Zeit betroffen.

Es ist auch schon vorgekommen, dass von Anliegern liebevoll in die Baumbeete gepflanzte Blumen zerstört oder entfernt wurden.

Über Hinweise auf Verursacher – auch mögliche zukünftige Zerstörungen betreffend – würde sich die Gemeinde Finnentrop freuen (Tel. 02721 / 512-154)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe