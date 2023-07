Schülerinnen und Schüler einer ersten Klasse freuen sich in ihrem Klassenraum auf die Sommerferien (Symbolbild).

Blaulicht Vandalismus in Olpe – Dreiste Täter wüten in Grundschule

Olpe. Unbekannte Täter sind in eine Grundschule in Olpe eingedrungen. Sie leerten Feuerlöscher und demolierten Türen.

Unbekannte Täter drangen zwischen Freitag (21.07.2023) und Montag (24.07.2023) in das Gebäude einer Grundschule in der Rüblinghauser Straße ein. Dort wurden mutwillig mehrere Feuerlöscher entleert und eine Toilettentür beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

+++ Lesen Sie hier: Große Lesung auf der EMS Westfalen mit berühmter Autorin +++

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe