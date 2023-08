Vandalismus in Olpe – Scheiben von acht Autos eingeschlagen

Olpe. Die Fahrzeugscheiben von acht Autos in Olpe wurden eingeschlagen. Außerdem wurden die Innenräume durchsucht. Es gibt einen Verdächtigen.

Am Donnerstag (17. August) haben Zeugen gegen 21:30 Uhr einen beschädigten Pkw im Hardtweg gemeldet. Im Laufe der Ermittlungen stellte die Polizei insgesamt acht beschädigte Fahrzeuge im Olper Stadtgebiet fest: drei Fahrzeuge in der Franziskanerstraße, jeweils eins in der Gartenfelderstraße, Imbergstraße, Schützenstraße, Martinstraße sowie im Hardtweg. In allen Fällen waren Fahrzeugscheiben eingeschlagen worden und die Fahrzeuginnenräume augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht worden. In einigen Fällen bestätigten die Geschädigten, dass Geld oder Wertgegenstände gestohlen wurden.

+++ Lesen Sie hier: Donnerstags auf dem Marktplatz in Olpe – Die schönsten Bilder +++

23-Jähriger vorläufig festgenommen

Die Polizei konnte schließlich einen Tatverdächtigen in der Imbergstraße antreffen. Der 23-Jährige wurde zunächst zur Polizeiwache gebracht und vorläufig festgenommen. Ob alle Taten dem Beschuldigten zuzuordnen sind, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im drei- bis vierstelligen Eurobereich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe