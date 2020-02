Attendorn/Grevenbrück. Die Amokfahrt in Volkmarsen ist auch bei den Veilchendienstagszügen in Attendorn und Grevenbrück Thema. So reagieren Zuschauer und Veranstalter.

Ulla Krüger aus Attendorn schüttelt kurz mit dem Kopf. Nein, Angst habe sie nicht, versichert die Seniorin glaubhaft. „Ich denke auch nicht, dass so etwas bei uns passieren wird“, ergänzt sie.

Natürlich spielt Krüger, die am Dienstagmorgen am Straßenrand den Aktiven des großen Veilchendienstagzuges in der Hansestadt zujubelt, auf die schrecklichen Geschehnissen vom Rosenmontag im hessischen Volkmarsen an.

Dort war ein Mercedes-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen mit voller Absicht in das friedlich feiernden Karnevalsvolk gerast und hatte dabei viele Menschen teils schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht klar. „Es ist wirklich schrecklich, was dort passiert ist und es macht mich natürlich auch betroffen“, betont Krüger.

Jecken sehen Sicherheitsfrage gelassen

Sorgen um ihre Sicherheit, das ergaben einige Gespräche mit Zuschauern am Straßenrand, haben die Jecken nicht. „Soll ich mich wegen solch eines Bekloppten zu Hause verstecken?“, ist Tobias aus Valbert nach dem Motto „Jetzt erst recht“ nach Attendorn gekommen. Und ein Besucher aus Olpe versichert: „Ich fühle mich absolut sicher und habe mir keine Gedanken nach dem Attentat in Hessen gemacht.“

Veilchendienstagsumzug in Attendorn: das Mekka der Jecken 1 / 267 Veilchendienstagsumzug in Attendorn: das Mekka der Jecken Ein dreifaches "Katt-filler": Tausende Jecken im Zug und am Straßenrand feiern ausgelassen den Veilchendienstagsumzug in Attendorn und machen Klein-Colonia zu einer närrischen Hochburg. Foto: Barbara Sander-Graetz

Um die höchstmögliche Sicherheit für die Aktiven wie Zuschauer zu garantieren, haben die Verantwortlichen in Attendorn, in erster Linie also Polizei, Ordnungsamt und die ausrichtende Karnevalsgesellschaft „Die Kattfiller“, am Dienstagmorgen nochmal zusammen gesessen und beschlossen, zusätzliche Straßenabsperrungen aufzustellen.

Betonklötze und gekennzeichnete Fluchtwege

„Wir haben hier mittlerweile ein hochprofessionelles Sicherheitskonzept mit allen Beteiligten ausgearbeitet und machen sehr viel“, macht sich Attendorns Polizeichef Achim Henkel wenig Sorgen. Und Zugführer Christopher Huperz ergänzt: „Wir sind super vorbereitet, mehr geht einfach nicht. Ein mulmiges Gefühl haben wir alle nicht. Wir arbeiten alle super zusammen“.

Zu dem Sicherheitskonzept gehören neben ausreichendem Personal unter anderem Betonklötze und gekennzeichnete Entfluchtungswege.

Auch in Grevenbrück war die Sicherheit vor dem Hintergrund der Ereignisse in Hessen ein Thema in der Einsatzbesprechung alle beteiligten Behörden, Rettung- und Ordnungskräfte gestern morgen vor Beginn des Veilchendienstagszuges. Polizistin Ina Tillen: „Natürlich ist es ein sensibles Thema, die Leute kommen hier mit Emotionen hin.“ Es gibt genaue Punkte, an denen sich die Einsatzkräfte positionieren, sagt die Polizistin.

Gelassenheit bei Besuchern in Grevenbrück

Unter den Schaulustigen am Straßenrand herrschte aber weitgehend Gelassenheit. „Ich mache mir eigentlich keine Sorgen. Wenn man jetzt immer Angst hat, kann man ja nirgendwo mehr hingehen“, sagt Carola Berg. Sie betont auch, dass sie beim Karnevalsumzug in Grevenbrück dabei sei, um Spaß zu haben. Trotzdem sei die Amokfahrt von Volkmarsen auch für die Olperin ein schlimmes und trauriges Thema, wie sie berichtet.

Zugkommentator Wolfram Wienand verwies auf das aktuelle Sicherheitskonzept. Bei ihm wurden in dem Zusammenhang Erinnerungen an einen Vorfall vor einigen Jahren während des Zuges wach. Eine Frau erlitt einen Schlaganfall und musste notärztlich versorgt werden. Der Zug wurde damals unterbrochen, der Einsatzbereich der Rettungskräfte abgeschirmt, alles klappte reibungslos.

Die Grevenbrücker Karnevalisten sind sich aber auch einig, dass man so eine Amokfahrt nicht 100-prozentig verhindern könnte. Am Zugweg in Grevenbrück, der über die B 55 führt, gibt es Dutzende von Einmündungen, Ein- und Ausfahrten, die man alle unpassierbar machen müsste.