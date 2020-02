Veilchendienstag: Teilnehmerrekord beim Grevenbrücker Umzug

Grevenbrück. Am Veilchendienstag findet traditionell der große Umzug vom Karnevalsclub Grevenbrück statt. Eine heimische Band und DJ’s sorgen für Stimmung.

Beim Veilchendienstagszug in Grevenbrück gibt es einen Teilnehmerrekord. Der Umzug des Karnevalsclubs Grevenbrück (KCG) startet am 25. Februar 2020 ab 11.11 Uhr in der Ladestraße. Es haben sich 51 Gruppen angemeldet, davon 20 Wagen, zwei Musikgruppen und 29 bunte Fußgruppen. Mit ungefähr 1330 angemeldeten Zugteilnehmern ist dies ein neuer Rekord.

Insbesondere bei den Motivwagen darf man gespannt sein, wer oder was in diesem Jahr aufs Korn genommen wird. Der schönste Wagen wird wieder prämiert. Die Ehrung wird bei der anschließenden Party in der Halle vorgenommen. Um einen pünktlichen Ablauf zu gewährleisten, werden alle teilnehmenden Gruppen gebeten, sich bis spätestens 10.45 Uhr in der Ladestraße einzufinden. Der Zugweg verläuft wieder von der Ladestraße aus in Richtung Kirche. In Höhe Sauerlandkurier geht es rechts über die Twiene. Alle Fußgruppen gehen an der Kirche über die Brücke zurück zur B 55.

Food Truck und DJ

Die Motivwagen fahren über die Twiene und kommen von oben wieder die Kölner Straße herunter, wo es dann in Richtung Schützenhalle weitergeht. Während des Zuges wird auf dem Schützenplatz für das leibliche Wohl aller Besucher gesorgt. Neben Getränkeständen wird es dieses Jahr dort einen Food-Truck geben. Für die entsprechende Karnevalsstimmung sorgen dort DJ Daniel Hümmeler sowie die Zugmoderatoren Christian Korte und Wolfram Wienand.

Der KCG bittet möglichst viele Anwohner, durch eigene Beschallung für eine stimmungsvolle Atmosphäre während des Zugverlaufes zu sorgen. Nach dem Zug startet die Veilchendienstagsparty in der Grevenbrücker Schützenhalle. Der KCG freut sich in diesem Jahr wieder mit „Kölsch Connection“ eine heimische Partyband begrüßen zu dürfen. Die Musiker werden im Wechsel mit DJ Lars Handrixxs in der Schützenhalle auftreten.

Straßensperrungen und Kontrollen

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass das Jugendschutzgesetz zu beachten ist. Besonders gilt dies für den Einzelhandel und die Gastronomie in Grevenbrück. Das Ordnungsamt wird die Einhaltung vor Ort kontrollieren.

Während des Veilchendienstagsumzuges ist die Ortsdurchfahrt B 55 von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr komplett gesperrt. Folgende Umleitungen werden eingerichtet und ausgeschildert: Von Olpe kommend in Oberveischede links in Richtung Repetal, von Elspe kommend geradeaus in Richtung Finnentrop. Im Kreisverkehr Borghausen dann die zweite Ausfahrt in Richtung Helden. Entsprechende Verkehrshinweise werden an den Kreuzungen vorzufinden sein.